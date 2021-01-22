قبل مواجهة بيلاروسيا.. تعرف على فرص مصر للصعود إلي دور الـ 8 لمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى:

يصطدم منتخب مصر بمواجهة قوية امام بيلاروسيا العنيدة في السابعة من مساء اليوم الجمعة على صالة استاد القاهرة الرياضي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويسعى منتخب مصر الذي فاز بمباراته الأولى على روسيا في الدور الرئيسي إلي الإقتراب خطوة في مواجهة منتخب بيلاروسيا العنيد الذي خطف تعادلا قاتلا أمام السويد بالجولة الأولى من نفس الدور.

ويتصدر منتخب السويد المجموعة برصيد 5 نقاط، ثم مصر 4 نقاط، وسلوفينيا 4 نقاط، وروسيا 3 نقاط، وبيلا روسيا نقطتان، مقدونيا بدون نقاط.

وتقام مباراتين هامتين في نفس المجموعة حيث يلعب منتخب السويد وسلوفينيا وروسيا ومقدونيا.

فيما تقام مباريات الجولة الثالثة والحاسمة لعبور الدور الرئيسي يوم الأحد المقبل، كالتالي: مصر وسلوفينيا .. السويد وروسيا .. بيلا روسيا ومقدونيا

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية لمواجهة نظيرهما في المجموعة الثانية والتي تشهد منافسة قوية بين منتخبات كرواتيا، والدنمارك بطل العالم، وقطر، والأرجنتين واليابان، والبحرين.

وأمام المنتخب المصري فرصة للتأهل مستفيدا من مواجهتي السويد وسلوفينيا، والسويد أمام روسيا، حيث ستعطل المنتخبات الثلاثة بعضها من خلال تلك المواجهتين.

واجتمعت في كل الاحتمالات الثلاثة لتأهل مصر شرطا وهو عدم خسارة الفراعنة أمام سلوفينيا، أو الاحتمال الرابع وهو أبعد الاحتمالات عن الواقع.

فرص مصر للتأهل:

فوز مصر للمباراتين

يحتاج المنتخب المصري إلى الفوز في مباراتيه أمام بيلا روسيا وسلوفينيا للتأهل دون النظر لباقي نتائج المنتخبات الأخرى.

وسيتأهل المنتخب المصري في حالة فوز مباراتي بيلا روسيا وسلوفينيا كأول المجموعة، بشرط فوز السويد مباراة وهزيمة أخرى.

ووفقا لهذا الاحتمال يكون الترتيب كالتالي: مصر 8 نقاط، والسويد 7 نقاط، وسلوفينيا 6 نقاط، وروسيا 5 نقاط، وبيلا روسيا 4 نقاط، مقدونيا بدون نقاط.

وتم وضع الفرص مع فرضية فوز منتخبي روسيا وبيلا روسيا في مواجهتهما أمام مقدونيا متذيل الترتيب.

السويد قد تمنح مصر التأهل

في حالة فوز المنتخب المصري في مباراة وتعادل أخرى سيصل رصيده لـ7 نقاط، وهو عدد النقاط الذي سيمنح الفراعنة تأهل لدور الثمانية كثاني، بشرط تحقق واحدة من النقاط التالية:

*انتهاء مباراتي السويد أمام روسيا وسلوفينيا بالتعادل.

*فوز السويد في مباراة وتعادل أخرى.

ليكون الترتيب كالتالي: السويد 8 نقاط، ومصر 7 نقاط، وسلوفينيا 6 نقاط، وروسيا 5 نقاط، وبيلا روسيا 4 نقاط، مقدونيا بدون نقاط.

* فوز روسيا على السويد وانتهاء مباراة السويد وسلوفينيا بالتعادل "في حالة حدوث تلك النقطة يتأهل المنتخب المصري كأول المجموعة بفارق المواجهات المباشرة"

ليكون الترتيب كالتالي: مصر 7 نقاط، وروسيا 7 نقاط، السويد 6 نقاط، وسلوفينيا 6 نقاط، وبيلا روسيا 4 نقاط، ومقدونيا بدون نقاط.

وتم وضع تلك الفرصة مع فرضية فوز منتخبي روسيا وبيلا روسيا في مواجهتهما أمام مقدونيا متذيل الترتيب.

الفوز أمام سلوفينيا قد يكفي

قد يتأهل المنتخب المصري كمركز ثاني في حالة فوزه في مباراة سلوفينيا مع خسارة مواجهته أمام بيلا روسيا، ولكن بشرطين:

* فوز السويد أمام روسيا، أو انتهاء المباراة بينهما بالتعادل.

* خسارة أو تعادل بيلا روسيا أمام مقدونيا.

ليكون الترتيب كالتالي:

السويد 9 نقاط، ومصر 6 نقاط، وسلوفينيا 4 نقاط، وروسيا 5 نقاط، وبيلا روسيا 4، مقدونيا نقطتان

أو

السويد 7 نقاط، ومصر 6 نقاط، وسلوفينيا 6 نقاط، وروسيا 5 نقاط، وبيلا روسيا 4، مقدونيا نقطتان.. (ويتأهل المنتخب المصري بفارق المواجهة المباشرة أمام سلوفينيا)

حالة صعبة

قد يتأهل المنتخب المصري في حالة فوز مباراة بيلا روسيا وخسارة مواجهة سلوفينيا، ولكن بشرط: خسارة منتخب السويد في مباراتي سلوفينيا وروسيا، وفوز أو تعادل مقدونيا أمام روسيا.

وقتها سيتأهل المنتخب السلوفيني كأول المجموعة بـ8 نقاط، ومصر ثاني المجموعة بـ6 نقاط، وتوقف رصيدي السويد وروسيا عند 5 نقاط، وبيلا روسيا 4 نقاط ومقدونيا نقطتين.