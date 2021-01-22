حسام حسن: الأهلي قادر على تحقيق المفاجأة أمام بايرن في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، أن النادي الأهلي قادر على تجاوز فريق الدحيل القطري وتحقيق المفاجأة أمام بايرن ميونيخ الألماني في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 4 حتى 11 فبراير المقبل.

وقال حسام حسن، في تصريحات هاتفية لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر" صباح الجمعة: "الأهلي يمتلك قواما جيدا من اللاعبين وهذه البطولة لا تتحمل أخطاء في التشكيل أو التغيير".

وأضاف: "المدير الفني يجب أن يكون (كوتش) ولا يقتصر دوره على وضع التشكيل فقط بل طريقة إدارته للتدريبات والمباريات وقرائته للخصم والتغييرات وكيفية إنهاء المباراة".

وأوضح: "قوام الأهلي أعلى وأقوى على المستوى الفني مع احترامي للدحيل القطري الذي يضم لاعبين محترفين كبار".

وأكد: "الجماهير المصرية المتواجدة في قطر ستصنع الفارق بشكل كبير، والأهلي معنويا على أعلى مستوى وقادر على التأهل لملاقاة بايرن ميونيخ في نصف النهائي بنسبة 70% مقابل 30% للدحيل".

وعن المواجهة المحتملة أمام بايرن ميونيخ، أكد هدَّاف الأهلي السابق: "المباراة مع بايرن ستكون صعبة، لكن كرة القدم بها مفاجآت".

وتابع "العميد": "انظروا إلى ليفربول الذي لم يفز خلال المباريات الأخيرة وبين الفرق صاحبة أضعف خط دفاع في الدوري الإنجليزي، وتلقى أول هزيمة في ملعبه في المسابقة منذ عام 2017 بعد الخسارة أمام بيرنلي".

وأتم حسان حسن قائلا: "المباراة ستتوقف على مفاجأة، الأهلي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية لأنه يكون حاضرا دائما في المواقف الصعبة والبطولات الكبرى".