الامارات | بالفيديو.. حارس إنجليزي يدخل "غينيس" بتسجيله هدفا من مسافة 96 متراً

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حارس إنجليزي يدخل "غينيس" بتسجيله هدفا من مسافة 96 متراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن موقع "غينيس" للأرقام القياسية عن تسجيل الحارس الإنجليزي توم كينغ، رقما قياسيا جديدا، حيث نجح في تسجيل هدفٍ لفريقه نيوبورت كاونتي من مسافة هي الأطول في تاريخ الساحرة المستديرة، على بعد 96.01 متراً.

وجاء ذلك خلال لقاء تشيلتنهام تاون، في مباراة أقيمت ضمن دوري الدرجة الرابعة في إنجلترا. وشهدت الدقيقة 12 من المباراة، تنفيذ الحارس كينغ ركلة مرمى، بتسديدة قوية، قبل أن ترتطم الكرة بالأرض قبل منطقة جزاء "تشيلتنهاون تاون" لتتجاوز جراء قوة ارتدادها أرضية الملعب وتتخطى حارس مرمى الفريق المنافس، وتتهادى في شباكه.

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