شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يعلن تعافية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أكرم توفيق، لاعب وسط الأهلي، عن تعافيه من فيروس كورونا، بعد ثبوت سلبية عينته، وقال أكرم، عبر حسابه على «إنستجرام»، إن عينته ظهرت سلبية، بعدما قرر الأهلي إعادة المسحة التي خضع لها مع باقي زملائه قبل لقاء المقاولون العرب.

وغاب أكرم عن مواجهة المقاولون، التي فاز بها الأهلي (3-2)، لكنه سيشارك بشكل طبيعي في التدريبات، استعداداً للمباريات المقبلة، بعد تعافيه من كورونا.

وبفوزه على المقاولون، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، متصدراً جدول ترتيب الدوري الممتاز مؤقتاً، بفارق نقطة عن غريمه الزمالك، الذي لعب مباراة أقل.