شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأهلي التي ستشارك في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للاهلى بقيادة بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق على القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية والمقرر إرسالها اليوم الجمعة، استعدادا للمشاركة في البطولة التى تنطلق يوم 4 فبرابر، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة الدحيل القطري.

وضمت القائمة التى إستقر عليها الجهاز الفنى : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وسعد سمير في الدفاع وعمرو السولية واليود يانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق وحسين الشحات وأفشة ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر في الوسط ووالتر بواليا ومحمد شريف ومروان محسن وجونيور أجايي وصلاح محسن ، ومن المتوقع أن يتم استبعاد الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد لأسباب فنية، ومعهم المصابين وليد سليمان وكريم نيدفيد وناصر ماهر.