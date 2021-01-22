شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف أحمد الأحمر من مواجهة بيلاروسيا بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن علاء السيد، رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة اليد، جاهزية أحمد الأحمر لخوض لقاء بيلا روسيا، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في ثاني جولات الدور الرئيسي لبطولة العالم المقامة في مصر.

واشتكى أحمد الأحمر، من كدمة قوية في ركبته خلال لقاء روسيا أمس الأربعاء، بالجولة الأولى للدور الرئيسي، والذي فاز به منتخب مصر بنتيجة (28-23).

وقال علاء السيد، في تصريحات للصحفيين: «الأحمر خضع لجلسات علاجية على هامش مران اليوم الخميس، وشارك في جانب من التدريبات الجماعية وسيكون جاهزًا لخوض لقاء بيلاروسيا بشكل طبيعي».

وأضاف رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة اليد: «الجميع جاهز والروح المعنوية مرتفعة في معسكر منتخب مصر، ونملك عناصر أصحاب خبرات قادرة على تحقيق الفوز».

وتابع علاء السيد: «لابد من الحذر من لقاء بيلاروسيا خاصة أن المنافس لديه لاعبين متميزين، خاصة الجناح الأيسر، بجانب سرعة المرتدات وعلينا التركيز الشديد لمواصلة الانتصارات».