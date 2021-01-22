شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول × بيرنلي.. سقوط تاريخي ونهاية سلسلة الـ«لا هزيمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتزع بيرنلي انتصارًا غاليًا خارج القواعد بنتيجة 1-0 على حساب فريق ليفربول في مباراة ضمن الجولة 19 من البريميرليج.



وحقق بيرنلي ثاني انتصار له خارج القواعد في الدوري هذا الموسم، والأول خارج القواعد منذ مواجهة أرسنال في الجولة 13. (1-0 ايضًا).



وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وهو الشوط الذي شهد إهدار ليفربول لـ فرصة تهديفية محققة بواسطة المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، الذي انفرد بشكل تام بمرمى الحارس نيك بوب، لكنه سدد الكرة في العارضة.



وأراح المدرب يورجن كلوب كل من محمد صلاح وروبرتو فيرمينو من بداية المباراة على مقاعد البدلاء، لكنه وجد نفسه مضطرًا لإقحام هذا الثنائي الهجومي بعد 12 دقيقة فقط من بداية الشوط الثاني، لكن أصحاب الأرض تعرضوا لضربة موجعة في أخر 7 دقائق عندما اعاق الحارس أليسون المهاجم أشلي بارنس، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء يترجمها بارنس بنفسه ويمنح بيرنلي الأسبقية، ويسجل هدف المباراة الوحيد.



رجل المباراة:

الحارس الإنجليزي نيك بوب لعب دور البطولة في خروج فريقه بالنقاط الثلاث من أصعب معاقل كرة القدم في البريميرليج، فتصدى لـ 6 تسديدات، 4 منهم من داخل منطقة الجزاء.



هذا هو ثاني فوز فقط لـ بيرنلي على ليفربول في أنفيلد خلال 27 مباراة لعبها الفريق ضد الريدز بمختلف البطولات، والأول منذ عام 1974.

ليفربول لم يسجلوا أي هدف في البريميرليج لأكثر من 7 ساعات لعب (أخر 438 دقيقة) منذ هدف ساديو ماني ضد ويست بروميتش ألبيون في الجولة 15.

ليفربول أهدروا نقاط في 5 مباريات من أصل 6 لعبوها ضد فرق القاع ال6 الحاليين (فاز 1، تعادل 4 وخسر 1). في الموسم الماضي ليفربول فاز في 11 من أصل 12 مباراة لعبها ضد فرق القاع ال6 في البريميرليج. (خسارة واحدة ضد واتفورد).

ليفربول أنهى النصف الأول من الموسم في المركز الرابع برصيد 34 نقطة، وهو المركز الذي قد يخسره الريد بسبب وجود مباراة مؤجلة لـ توتنهام الخامس (33 نقطة) ومباراتين لإيفرتون السادس (32 نقطة).

فوز بيرنلي أبعد الفريق عن منطقة الهبوط بـ 7 نقاط كاملة مع ارتفاع رصيد الفريق إلى 19 نقطة في المركز ال16، بالإضافة لوجود مباراة مؤجلة للفريق ضد فولهام.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- ليفربول خسر على ملعب أنفيلد في مباراة بالبريميرليج للمرة الأولى منذ أبريل 2017، لتنتهي سلسلة الـ لا هزيمة للفريق في معقله بالدوري بعد 68 مباراة متتالية دون خسارة، وهو ثاني أفضل رقم لا هزيمة لفريق على ملعبه في تاريخ الدوري. (الرقم الأفضل بأسم تشيلسي بين 2004 و2008: 86 مباراة).

- ليفربول فشل في التسجيل على ملعبه خلال أخر 4 مباريات في الدوري في سجل لم يعرفه النادي منذ الفترة بين أبريل لـ مايو 2000، وهي سلسلة تحدث لـ فريق يدربه المدرب الألماني يورجن كلوب في الدوري للمرة الأولى منذ الفترة بين نوفمبر لـ ديسمبر 2006 (مع ماينز).