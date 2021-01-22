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سيميوني نجم يد الأرجنتين: حلمى زيارة الأهرامات و نفسى فى الأكل المصري.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - عبر بابلو سيميوني نجم  منتخب الأجنتين لكرة اليد على سعادته بزيارة مصر لأول مرة للمشاركة فى بطولة العالم " مصر 2021 " المقامة حاليا تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

و قال سيميوني عبر فيديو لـ الخليج 365 ، أنه كان يتمنى زيارة الأهرامات نظرا لعدم إتاحة الفرصة حاليا بسبب البطولة ، مشيرا إلى رغبته فى تناول أكلات مصرية و لكن أيضا ظروف تخصيص الأكل للمنتخبات للبطولة يحرمه من ذلك،حيث أنه يخطف الأنظار فى البطولة بصحبة أشقاؤه اللذين يتواجدان معه فى نفس الفريق ، سبيستيان سيميونى و دييجو سيميونى.

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و أشار سيميوني إلى أن والده ووالدته وشقيقه نجم المنتخب الأرجنتينى زاروا مصرمن قبل و أشادوا كثيرا بالأكلات المصرية ، وعن إنطباعه عن الشعب المصري ، فقال سيمونيه أنه لم يتعرف كثيرا عليه بسبب الإنشغال فى البطولة .

و يعد بابلو سيميوني من أبرز نجوم منتخب الأرجنتين ، و يقدم أداءا أكثرمن رائعا مع منتخب بلاده فى البطولة من حلم الوصول إلى أبعد مدى فى المونديال .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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