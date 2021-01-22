شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض استلام 1000 كرة موحدة وأطقم الحكام من شركة الملابس.. مستند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ترفض اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، استلام ألف كرة موحدة و300 طقم ملابس للحكام أرسلتها الشركة الألمانية التي ترعي ملابس المنتخبات ، حيث ترفض اللجنة الثلاثية الاعتراف بمذكرة الاتفاق التي أبرمت بين الشركة واللجنة الخماسية السابقة وتقضى بحصول اتحاد الكرة علي خصم بنسبة 70 %؜ بعد موافقة اللجنة القانونية للاتحاد والجهات الرقابية.



الملابس

وتتواجد الشحنة مكونة من ألف كرة موحدة و300 طقم ملابس للحكام بواقع ( 3 طقم مباريات بالوان اخضر واحمر واسود وترينج خاص ) في مطار القاهرة لكن اتحاد الكرة يرفض الاستلام .

وحصلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فى وقت سابق علي عدد 100 كرة مجانا في مباراة السوبر الماضي في ابو ظبي كذلك 1000 كرة للدوري المصري وعدد اطقم حكام ل 50 حكما.