- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض استلام 1000 كرة موحدة وأطقم الحكام من شركة الملابس.. مستند والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ترفض اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، استلام ألف كرة موحدة و300 طقم ملابس للحكام أرسلتها الشركة الألمانية التي ترعي ملابس المنتخبات ، حيث ترفض اللجنة الثلاثية الاعتراف بمذكرة الاتفاق التي أبرمت بين الشركة واللجنة الخماسية السابقة وتقضى بحصول اتحاد الكرة علي خصم بنسبة 70 % بعد موافقة اللجنة القانونية للاتحاد والجهات الرقابية.
الملابس
وتتواجد الشحنة مكونة من ألف كرة موحدة و300 طقم ملابس للحكام بواقع ( 3 طقم مباريات بالوان اخضر واحمر واسود وترينج خاص ) في مطار القاهرة لكن اتحاد الكرة يرفض الاستلام .
وحصلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فى وقت سابق علي عدد 100 كرة مجانا في مباراة السوبر الماضي في ابو ظبي كذلك 1000 كرة للدوري المصري وعدد اطقم حكام ل 50 حكما.
طالبت أندية الدورى الممتاز، اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة باعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة قبل تشكيل رابطة الأندية المحترفة فى الاجتماع المزمع إقامته يوم الاثنين المقبل بمقر الجبلاية، وتحفظت الأندية على تشكيل الرابطة قبل اعتماد اللائحة خاصة وأن تشكيل الرابطة حاليا يعنى أنها ستكون مجرد لجنة أندية وليس رابطة لها استقلالية وصلاحيات واضحة.
وقاطعت الأندية ترشيحات رابطة المحترفين بعد خطاب اتحاد الكرة لهم لترشيح من يمثلوهم فى الرابطة، ولم يرسل ترشيحه إلا ناد واحد هو الإسماعيلى بينما قاطعت باقى الأندية الترشيحات انتظارا لاعتماد اللائحة الجديدة حتى يتم تشكيل الرابطة بناء عليها وبالتالى تحصل على صلاحياتها كاملة.
وأكد مسئولو الأندية فى خطابات لإتحاد الكرة أنه يجب مخاطبة اللجنة الأولمبية ونشر لائحة النظام الأساسى في الجريدة الرسمية لاعتمادها والعمل بها بعد انتهاء اللجنة الخماسية منها وإرسالها للجنة الأولمبية والفيفا، خاصة وأن رئيس اللجنة الثلاثية تسلم اللائحة من الدكتور جمال محمد علي يوم 23 ديسمبر الماضى بعد كافة التعديلات التي تمت من لجنة الصياغة وهم النائب طارق السيد واحمد جوهر وعلي سليم والمستشار جمال عويس واعتمادها.