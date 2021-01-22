شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختتم الاستعداد لمواجهة غزل المحلة بمران صباحي خفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مران صباحي خفيف استعدادا لملاقاة غزل المحلة غدا السبت في تاسع جولات بطولة الدورى الممتاز ، المران قاده أحمد العجوز بجانب عطية صابر بعد غياب أحمد فوزي نظرا لإيجابية المسحة التى خضع لها.

المران اشتمل على مجموعة الجمل الفنية والخططية قبل أن يختتم بتقسيمة تم خلالها وضع الرتوش الأخيرة لمواجهة الغد.

ومن المقرر أن يغادر الفريق عصر اليوم لخوض معسكر مغلقا في المنصورة والمبيت هناك تحضيرا للمباراة.

وعكف hحمد العجوز المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى على دراسة مباريات غزل المحلة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفلاحين قبل ملاقاتهم ، ويرغب العجوز فى تحقيق انتصار فى أول مباراة يقودها للدراويش حتى يساهم فى انتشال الفريق الاصفر من عثراته بالفترة الأخيرة.

وتلقى الإسماعيلى خسارة أمام المقاولون العرب بهدف دون رد فى اللقاء الذي جمعهما بإستاد الإسماعيلية والمؤجل من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز، هدف المباراة الوحيد سجله محمد حمدي زكى في منتصف الشوط الأول، وسجل بابل هدفا للإسماعيلى إلا أنه تم إلغائه بداعى التسلل بعد العودة لتقنية الفار.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.

أسدل الستار على الولاية الثالثة لـ"أبو طالب العيسوى" مديراً فنياً للإسماعيلى بعد اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه والاستقرار على تعيين خالد القماش مديراً فنياً للفريق قبل أن يصاب بفيروس كورونا وتسند المسئولية لاحمد العجوز ،وشهدت الولاية الثالثة للعيسوى تلقى ثلاثة هزائم بواقع مباراتين فى الدوري المحلى أمام المقاصة ثم المقاولون العرب بجانب الخروج من البطولة العربية من الدور قبل النهائى بعد الخسارة من الرجاء المغربى بثلاثية دون رد بمراكش.

وإجمالا تولى العيسوى تدريب الإسماعيلى فى 17 مباراة خلال 3 فترات مختلفة، فاز 7 تعادل 6 خسر 4 له 18 هدفًا عليه 16 هدفًا كلين شيت 8 مباريات