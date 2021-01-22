شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يشكل لجنة مختصة بالحافز الرياضى مع وزارة التربية و التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم بتشكيل لجنة خاصة بالإشراف والتنسيق والمتابعة مع وزارة التربية و التعليم في ما يخص بدء بطولات الحافز الرياضي بالمرحلة الإعدادية والثانوية .

وتتكون اللجنة من حاتم كمال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد رئيسا و بعضوية كل من مجدي عبد المحسن رئيس لجنة الحكام بالاتحاد و المدرب ايمن محمود نبيه عضو هيئة التدريس بوزارة التربية و التعليم.

و اجتمع أعضاء اللجنة مع كل من عمرو سليم رئيس الاتحاد وأحمد سلطان عضو المجلس و القائم بأعمال المدير التنفيذي و ذلك للتنسيق لبدء بطولات المدارس بالمرحلة الإعدادية خلال شهر سبتمبر المقبل .

و بدأت اللجنة أولي اجتماعاتها مع المسؤولين بوزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتورة إيمان حسن رئيس الادارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة.

وتلقي عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو خطاب الموافقة النهائية لضم التايكوندو في بطولات وزارة التربية و التعليم لمرحلة إعدادي خلال هذا الموسم ٢١/٢٠ و المقرر عقدها في مارس ٢٠٢١ و من بعد ضمها للمرحلة الثانوية للعام ٢٢/٢١ مع إضافة مسابقات البومزا أيضا كسابقة من نوعها لنشاط بطولات المدارس مع استحقاق الطلبة الفائزة لنسب الحافز الرياضي لمرحلة الإعدادي و الثانوي.