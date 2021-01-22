شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية اتحاد الكرة تحذر اللجنة الثلاثية من تعديل بنود اللائحة الجديدة بعد اعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة، اللجنة الثلاثية لإدارة الجبلاية حاليا من تعديل أى بنود على لائحة الجبلاية الجديدة بعد اعتمادها فى الاجتماع الذى أقيم فى نوفمبر الماضى، حيث تفرض اللجنة الثلاثية حالة من السرية على اللائحة، ولم يتم إرسالها لوزارة الرياضة حتى الآن، كما لم يتم نشرها فى الوقائع الرسمية.

وشكلت أندية الجمعية العمومية للجبلاية لجنة رباعية لصياغة اللائحة بعد اعتمادها فى عمومية نوفمبر الماضى، وتم إرسال اللائحة للفيفا إلا أن هناك حالة من القلق تنتاب الأندية من تعديل أى بنود للإلتفاف على رغبتهم.

وأكد مسئولو الأندية فى خطابات لاتحاد الكرة أنه يجب مخاطبة اللجنة الأولمبية ونشر لائحة النظام الأساسى فى الجريدة الرسمية لاعتمادها والعمل بها بعد انتهاء اللجنة الخماسية منها وإرسالها للجنة الأولمبية والفيفا، خاصة وأن رئيس اللجنة الثلاثية تسلم اللائحة من الدكتور جمال محمد علي يوم 23 ديسمبر الماضى بعد كافة التعديلات التي تمت من لجنة الصياغة وهم النائب طارق السيد واحمد جوهر وعلي سليم والمستشار جمال عويس واعتمادها.

فى السياق ذاته طالبت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم وزارة الشباب والرياضة بالعمل نحو إدراج فرق كرة القدم بجميع مستوياتها وفئاتها ومراحلها السنية على جداول الذين سيتلقون اللقاح المعتمد من وزارة الصحة ضد فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد المصرى لكرة القدم استعداده لتحمل أى تكاليف مالية فى هذا الصدد، وأن مطالبته بذلك تأتى فى إطار الحرص على استمرار نشاط كرة القدم وفق السياسة الرشيدة التى تنتهجها الحكومة المصرية.

وأشار الاتحاد المصرى لكرة القدم فى معرض مطالبته بذلك إلى أن التجربة أكدت وفق أطباء معتمدين أن اختبارات "رابيد تيست" لم تكن دقيقة بالقدر المطلوب، حيث أعطت نتائج عكسية فى كثير من الحالات وسط الاختبارات التي تعقد في هذا الشأن لفرق كرة القدم، مما يجعل الاستمرار في الاعتماد عليها غير مضمون أو مأمون.

وأخطرت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أندية القسمين الثالث والرابع بعدم عمل "رابيت تيست وPCR" قبل مباريات الدوري، ووفقا للخطاب الرسمي الذي تلقته الأندية سيتم وقف عمل المسحات في القسمين بداية من يوم الأحد الموافق العاشر من يناير الجاري.

كما قررت اللجنة عمل مسحات "رابيت تيست وPCR" لجميع الحكام في جميع درجات الدوري بداية من الدوري الممتاز وحتى الدرجة الرابعة.