شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثيات شعار مواجهات سموحة وبيراميدز قبل لقاء اليوم على استاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف سموحة نظيره بيراميدز فى الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة مثيرة يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للمسابقة بينما فاز بيراميدز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة السابعة للمسابقة.

يحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما خاض سبعة مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثمانية أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في مثلهم وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

موقف سموحة وبيراميدز في جدول الدوري

تاريخ مواجهات سموحة وبيراميدز

تاريخيا التقى الفريقان لأول مرة موسم 2014 / 2015، عندما صعد بيراميدز لأول مرة، تعادلا في ختام الدور الأول ببنى سويف بهدف لكل فريق في 31 يناير 2015، وفي الدور الثانى فاز سموحة بملعبه بثلاثية نظيفة.

في حين التقيا بعدها 3 مرات، فاز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف بالإسكندرية، وتعادلا في بنى سويف سلبيا، وأخيرا في قبل نهائى كأس مصر، وحسم سموحة التأهل للنهائى بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وفى العام قبل الماضي، تعادل الفريقان بالإسكندرية بهدف لكل فريق، تقدم محمود سيد لسموحة، وتعادل أحمد توفيق للضيوف في الدور الأول.

وفي القاهرة، فاز بيراميدز برباعية نظيفة سجلها محمود منصور في مرماه، وسيفونتي، وعمر خربين من ضربة جزاء، وعبدالله السعيد.

وفى الموسم الأخير انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل السلبى في 17 أكتوبر 2019 بينما انتهت مواجهة الدور الثانى بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف في 21 أغسطس 2020 بالجولة 21 للمسابقة على استاد الإسكندرية سجل لبيراميدز إبراهيم عادل ومحمد نادى وسجل لسموحة أمومو.

سامى يفتش عن إنهاء نغمة التعادلات.. ورودولفو يبحث عن مواصلة الانتصارات

وشدد أحمد سامى المدير الفني لسموحة على لاعبيه ضرورة إنهاء نغمة التعادلات التي تطارد الفريق منذ بداية الموسم لحصد النقاط الثلاث للتقدم في سباق مراكز المسابقة في المقابل وطالب الارجنتينى رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بمواصلة الانتصارات لملاحقة الاهلى والزمالك على قمة الدوري بعد خسارة نقاط مؤثرة في الأسابيع الأولى للمسابقة.

التشكيل المتوقع لسموحة أمام بيراميدز

ومن المتوقع أن يخوض سموحة اللقاء بيراميدز بتشكيل مكون من: "الهانى سليمان، محمد عبد المنعم، رجب نبيل، أحمد جمال، أطهر الطاهر، محمود حليمو، على عزال، محمد كناريا، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام حسن".

*التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام سموحة

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز لقاء سموحة بتشكيل مكون من: "شريف إكرامى - طارق طه - أحمد فتحى - أحمد سامى - على جبر- نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراورى - رمضان صبحى - جون أنطوي".