شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدرس تقديم التماس للكاف لتخفيف عقوبة أحمد الشيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو المقاولون العرب تقديم التماس خلال الساعات المقبلة، إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لتخفيض العقوبة التى وقعتها لجنة الانضباط بالأمس على أحمد الشيمى لاعب ذئاب الجبل، عقب واقعة البصق على حكم مباراة المقاولون والنجم الساحلى فى إياب دور الـ32 الأول ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" توقيع عقوبة الإيقاف على أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب، لمدة 6 مباريات حال مشاركته مع فريقه في البطولات المقبلة للكاف، مع تعليق أربعة منها شرط ألا يكون اللاعب مذنبًا بارتكاب سلوك مماثل لمدة الـ24 شهرًا المقبلة، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف دولار لسوء السلوك مع حكم مباراة المقاولون والنجم الساحلي التونسي.

وكان أحمد الشيمى، لاعب المقاولون العرب، قد وجه اعتذارا إلى حكم مباراة النجم الساحلى، وذلك عقب واقعة البصق التى شهدتها نهاية مباراة النجم والمقاولون بالكونفدرالية، والتى أقيمت على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير وانتهت بفوز النجم بهدفين لهدف وخروج المقاولون من دور الـ 32 من الكونفدرالية، حيث توجه الشيمى صوب الحكم عقب إطلاق صافرة النهاية وقام بالبصق عليه.

وكتب الشيمى عبر حسابه على فيس بوك: "أنا بعتذر للحكم ولنادى المقاولون ولمجلس الإدارة والجهاز الفنى ولأهلى عن الموقف اللى حصل النهاردة، مكنتش أقصد خالص والموضوع رد فعل منى من غير تفكير، واللى يعرفنى يعرف كويس إن دى مش أخلاقى ولا إنى أقصد أعمل رد فعل زى ده، تانى مرة أنا آسف لأى حد المشهد ضايقه".

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ12 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 7 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز في مباراتين والخسارة في 5 مباريات وتعادل وحيد، وسجل مهاجمو المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفاً آخر.