شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينتظر نتيجة مسحة بدر بانون اليوم لتجهيزه للقاء بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى نتيجة مسحة المغربى بدر بانون مدافع الفريق الأحمر لتحديد موقفه من لقاء الفريق أمام بيراميدز، الذى سيقام مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوى فى الجولة العاشرة من الدورى الممتاز.

بدر بانون أجرى مسحة أمس الخميس وينتظر نتيجتها اليوم بعد شعوره ببعض أعراض فيروس كورونا فتم استبعاده من لقاء المقاولون الذى أقيم مساء أمس الخميس باستاد الأهلى والسلام.

الجهاز الفني يتمني أن تكون مسحة بانون سلبية حتى يتمكن من المشاركة فى لقاء بيراميدز القادمة، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق الأحمر، وهو ما وضح تأثير غيابه فى لقاء المقاولون أمس.

وكان موسيماني قد أكد أن فريقه أتيحت له العديد من الفرص السهلة في الشوط الأول من مباراة فريقه ضد المقاولون العرب والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3 / 2، قائلا: "كان لنا فرص بالشوط الأول، وأهدرناها والمقاولون أتيحت له فرصتين سجل منهما هدفين".

وقال خلال المؤتمر الصحفى إنه خلال مباراة البنك الأهلي الماضية، لاحت لنا فرص في أول ربع ساعة ولم نستغلها وهو ما تكرر في مباراة المقاولون، مؤكدا أن الأهلي يستمتع أن يكون تحت ضغط، وفي المباريات المفتوحة عندما يكون لنا فرص لتسجيل أهداف لا نستغلها والوضع خطر لانه في بعض الأحيان قد لا نستطيع العودة للمباراة.

وشدد : "الشيء الإيجابي هى الروح العالية من اللاعبين وهذه هي روح الأهلي وروح الفانلة الحمراء، ولم أنفعل منذ قدومي للقاهرة كما انفعلت وتعصبت اليوم بسبب الأداء الذي كنا عليه في الشوط الأول من مباراة المقاولون".

وتابع: لابد أن أشيد بالجهاز الفني المعاون لي واخذنا قرارات غريبة في تغيير خطة المباراة ولكنها كانت إيجابية، وفي الشوط الثاني غيرت الخطة ولم يكن هناك وقت كافي وكنا نعدل الخطة مع مرور الوقت ليكون الفريق اكثر فاعلية.

أردف: أعدت أفشة لمركز رقم 8 ولعبنا بثنائي هجومي هما مروان ومحمد شريف، واللاعبين الذين شاركوا أحرزوا هدفين من ثلاثة وبعد تسجيل الهدف الثالث غيرنا طريقة المباراة ولعبنا بثلاثي دفاعي وتحولت الطريقة إلى 3 / 4 /3 ولعب حمدي فتحي خلف خط الدفاع، قبل أن أغير طريقة اللعب والاعتماد على رباعي في الخط الخلفي بعد تسجيل الهدف الثالث.