شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم استعداداته لمباراة الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال المدير الفنى لأبناء الجنوب، اليوم الجمعة، تدريباته استعداداً لمواجهة نادى الزمالك، غداً السبت، والتى يستضيفها استاد بتروسبورت، في تمام الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يطمح أبناء الجنوب إلى تحقيق مفاجأة مع المدير الفني الجديد بعد التعادل في الجولة الماضية أمام غزل المحلة.

وأغلق الجهاز الفني لفريق أسوان صفحة التعادل أمام غزل المحلة، والتى جمعت الفريقين على استاد الأخير، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وأكد علاء عبد العال أن التعادل مع المحلة بداية جيدة، مضيفاً أن الجهاز الفني أمام مسئولية كبيرة وعمل بدنى وفنى يحتاج إلى صبر وعزيمة، وأشار عبد العال إلى أنه عندما تعود ثقة الفوز ستظهر إمكانات اللاعبين المميزة.

وأضاف مدرب أسوان، أن أهم ما يشغل الجهاز الفني في الوقت الحالي هو صناعة شخصية وأسلوب لعب للفريق، معرباً عن شكره للإدارة التى تسعى لتدعيم الفريق ومشدداً على أن الحديث عن البقاء والهبوط مبكر ومبالغ فيه.

ويحتل أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 7 نقاط، حصدها أبناء الجنوب بعد 7 جولات بالدوري، حيث فازوا فى مباراتين وخسروا فى 4 لقاءات متتالية، قبل أن تتم إقالة سامى الشيشينى مدرب أسوان السابق ويأتى علاء عبد العال، ليتعادل أبناء الجنوب فى المباراة الأولى مع عبد العال أمام غزل المحلة.