شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة سموحة وبيراميدز بعد إصابة أحمد الغندور بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولى محمد عادل حكما لمباراة سموحة وبيراميدز، اليوم، فى الجولة التاسعة من عمر الدورى العام، بدلا من أحمد الغندور بعد ظهور مسحة كورونا والتى جاءت إيجابية للأخير ليتم استبعاده.

ويستضيف سموحة نظيره بيراميدز فى الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للمسابقة بينما فاز بيراميدز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة السابعة للمسابقة.

ويحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما خاض سبعة مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثمانية أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

وشدد أحمد سامى المدير الفني لسموحة على لاعبيه ضرورة إنهاء نغمة التعادلات التي تطارد الفريق منذ بداية الموسم لحصد النقاط الثلاث للتقدم في سباق مراكز المسابقة في المقابل وطالب الارجنتينى رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بمواصلة الانتصارات لملاحقة الاهلى والزمالك على قمة الدوري بعد خسارة نقاط مؤثرة في الأسابيع الأولى للمسابقة.

ومن المتوقع أن يخوض سموحة لقاء بيراميدز بتشكيل مكون من "الهانى سليمان، محمد عبد المنعم، رجب نبيل، أحمد جمال، أطهر الطاهر، محمود حليمو، على عزال، محمد كناريا، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام حسن".

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز لقاء سموحة بتشكيل مكون من "شريف إكرامى - طارق طه - أحمد فتحى - أحمد سامى - على جبر- نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراورى - رمضان صبحى - جون أنطوي".

ومن المتوقع أن يخوض س

