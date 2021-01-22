شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: زيارة منتخبات مونديال اليد للمعالم السياحية رسالة للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر نجحت فى تنظيم بطولة العالم لكرة اليد فى ظروف غير طبيعية ورغم ذلك حصلنا على ثقة دول العالم المختلفة.

وقال صبحى، فى تصريحات صحفية، إن البطولة بها أمور إيجابية كثيرة على رأسها الزيارات التى تقوم لها الوفود للأماكن السياحية مثل الأهرامات وغيرها، وهى رسالة صريحة بالوضع الآمن فى مصر على جميع المستويات خاصة الجانب الصحى ومدى الالتزام بالتباعد الاجتماعى والتعليمات الصحية والطبية للحفاظ على سلامة المنتخبات.

وأضاف وزير الرياضة أن مصر استطاعت أن تنظم بطولة العالم بهذا الشكل المبهر، خاصة أن هناك نظام يتم اتباعه وتطبيقه سواء في المباريات او الفنادق او التدريبات الخاصة بالبطولة.

وتطرق الوزير إلى تأثير الغياب الجماهيرى على البطولة لما لهم من دور مهم فى المباريات لكن رغم هذا لاعبى المنتخب الوطنى ظهروا على قدر المسئولية ويحتاجون فى المباريات المقبلة الدعم والمساندة بمختلف الطرق خاصة غير وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.