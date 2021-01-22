شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. طاهر محمد طاهر يفتح حقيبة الأهداف فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طاهر محمد طاهر ، لاعب الاهلى ، استطاع أن يضع أول بصماته مع النادى الأهلى ، بعد أن سجل هدف لفريقه في مرمى المقاولون العرب ، في المباراة التي شهدت تقدم ذئاب الجبل بهدفين ، لتكون تسديدة طاهر دفعة للاعبين لفك حقيبة الأهداف ، و التسجيل في مرمى الذئاب ، ليفوز الأحمر بثلاثية بعد هدفى محمد شريف، و فشة .

طاهر محمد طاهر شارك مع الاهلى في 6مباريات خلال الموسم لم يسجل فيها أي أهداف لتكون مباراة اليوم أول سجل التهديف للاعب في القلعة الحمراء ، بعد انتظار طويل من جماهير الأهلى .

سجل طاهر محمد طاهر هدفه الأول مع الأهلى فى الدقيقة 59 من عمر مباراة المقاولون العرب، ليقلص النتيجة 2 / 1، قبل أن يحقق الأهلى الريمونتادا ويفوز بـ3 أهداف مقابل هدفين.

وجاء انتقال اللاعب إلى النادى الأهلى يعد حلم اللاعب من أكثر من 3 سنوات لارتداء القميص الأحمر والظهور فى نادى جماهيرى بحثا عن التألق وعروض الاحتراف .

طاهر محمد طاهر من مواليد 7 مارس من عام 1997، بالقاهرة، وبدأ مشواره الكروي في صفوف البراعم بالمقاولون العرب وهو في الثامنة من عمره ، و تم تصعيده للفريق الأول بفريق ذئاب الجبل موسم 2014-2015، وخرج لمدة موسم على سبيل الإعارة في فرنسا مع فريق لوهافر قبل أن يعود مجدداً لصفوف النادي الأصفر ، وانتقل الى الأهلى فى الميركاتو الصيفى .