شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى عن ريمونتادا المقاولون: لا تستسلم أبدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلى بالفوز الثمين الذى حققه الفريق الأحمر بالأمس على المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الأهلى وى السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدورى، حيث جاءت أحداث المباراة درامية، بعدما تأخر الأهلى فى الشوط الأول بهدفين، ليعود فى الشوط الثانى ويسجل ثلاثة أهداف.

وكتب موسيماني عبر حسابه على تويتر: وجدت نفسى فى هذه الحفلة، غير مدعو.. الضربة القاضية.. الشوط الثانى ملىء بالدراما، اندفاع الأدرينالين، القوة العقلية، الإيمان بالنفس، لا تستسلم أبدًا.. لم ينته الأمر حتى نهاية هذا اليوم الكبير .. كرة القدم لك.



موسيماني

يرسل مسئولو النادي الأهلي القائمة النهائية التى ستشارك فى كأس العالم للأندية، اليوم الجمعة، استعدادا للمشاركة فى البطولة التى تنطلق يوم 4 فبرابر، حيث يستهل مشواره فى البطولة بمواجهة الدحيل القطرى، وحدد الأهلى قائمة مبدئية تضم 35 لاعبا للمشاركة فى كأس العالم للأندية على أن يتم تقليص القائمة إلى 23 لاعبا اليوم.

واستقر الجهاز الفنى على غالبية الأسماء التى سيتم اصطحابها إلى قطر للمشاركة فى مونديال الأندية وهم، محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وسعد سمير في الدفاع وعمرو السولية واليود يانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق وحسين الشحات وأفشة ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر في الوسط ووالتر بواليا ومحمد شريف ومروان محسن وجونيور أجايي وصلاح محسن ، ومن المتوقع أن يتم استبعاد الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد لأسباب فنية، ومعهم المصابين وليد سليمان وكريم نيدفيد وناصر ماهر.