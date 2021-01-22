شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلي يرسل القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسل مسئولو النادي الأهلي القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية اليوم الجمعة، استعدادا للمشاركة في البطولة التى تنطلق يوم 4 فبرابر، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة الدحيل القطري، وحدد الأهلي قائمة مبدئية تضم 35 لاعبا للمشاركة في كأس العالم للأندية على أن يتم تقليص القائمة إلى 23 لاعبا اليوم.

واستقر الجهاز الفني على غالبية الأسماء التي سيتم اصطحابها إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية وهم، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وسعد سمير في الدفاع وعمرو السولية واليود يانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق وحسين الشحات وأفشة ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر في الوسط ووالتر بواليا ومحمد شريف ومروان محسن وجونيور أجايي وصلاح محسن ، ومن المتوقع أن يتم استبعاد الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد لأسباب فنية، ومعهم المصابين وليد سليمان وكريم نيدفيد وناصر ماهر.