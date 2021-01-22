شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطلائع يستدرج الإنتاج على استاد جهاز الرياضة العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج طلائع الجيش نظيره الإنتاج الحربى في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بعد الخسارة من سيراميكا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الإنتاج الحربى مع سموحة بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للمسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 8مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله و خسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه ثمانية أهداف وتلقت شباكه 16 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل.

وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع لاعبيه بتلاشى الأخطاء الدفاعية لاسيما في اللحظات الأخيرة من عمر المباريات بغية تسجيل انتصار يدفعهم للهروب من قاع المسابقة ، في المقابل تعد مباراة اليوم هى الظهور الأول لحمادة صدقى مديراً فنياً للإنتاج الحربى عقب رحيل مختار مختار عن منصبه بسبب سوء النتائج ويتطلع صدقى لتدشين انطلاقة مميزة مع فريقه الجديد لتحسين وضعه في جدول المسابقة، حيث يدير صدقى اللقاء من المدرجات بسبب إصابته بكورونا.

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الإنتاج الحربى مكون من :"محمد بسام، مصطفى الزناري، أحمد علاء،، محمد ناصف، أحمد سمير،فرنك استيفن وناصر منسي، عمرو السيسي، خالد السطوحي، أحمد هانى، عمرو جمال".

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الطلائع مكونا من :"أحمد يحيى -أحمد علي، محمد بازوكا، محمد الشبيني، محمد تاحا -هشام محمد، مصطفى الجمل، عبدالرحمن شيكا-علاء سلامة، باسم مرسي، محمد فييرا".