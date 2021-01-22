مباريات اليوم .. قمة أوروبية في مونديال اليد .. ودربي عسكري في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ينتظر عشاق الرياضة يوماً حافلاً ببطولة كأس العالم لليد التي تسضتيفها مصر بالإضافة إلى عدد من مباريات كرة القدم محلياً وعالميا.

وفي الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري، يستضيف سموحة نظيره بيراميدز في الثانية والنصف مساءاً على ستاد الأسكندرية،فيما يصطدم الإنتاج الحربي بطلائع الجيش في دربي عسكري يلعب على ستاد جهاز الرياضة العسكري في نفس التوقيت.

وعالمياً يلعب باريس سان جيرمان مع مونبلييه في العاشرة مساءاً في إطار الجولة الـ 21 من الدوري الفرنسي فيما يلعب بوروسيا مونشنجلادباخ مع بوروسيا دورتموند في التاسعة والنصف مساءاً في الأسبوع الـ 18 من الدوري الألماني.

وتستأنف اليوم مباريات الجولة الثانية ضمن منافسات الدور الرئيسي بالنسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، المقامة في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.

ويلتقي منتخب سويسرا مع البرتغال ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالدور الرئيسي في تمام الرابعة والنصف عصرا على صالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر.

وفي نفس التوقيت، يلتقي منتخب ايسلندا مع نظيره الفرنسي ضمن مواجهات المجموعة الثالثة على صالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر كما يلتقي منتخب الجزائر مع منتخب النرويج ضمن مباريات المجموعة الثالثة بالدور الرئيسي لمونديال اليد في التاسعة والنصف مساء على صالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر.

ويلعب منتخب المغرب مع كوريا الجنوبية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لكأس الرئيس ( الترضية ) في الرابعة والنصف عصرا على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي إطار نفس الجولة، يلتقي منتخبا النمسا وتشيلى ضمن مواجهات المجموعة الثانية في السابعة مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنقل جميع مباريات البطولة على قنوات أون تايم سبورتس.