تعرف على القناة الناقلة وموعد ومعلق مباراة مصر وبيلاروسيا "الحاسمة" بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

تستأنف اليوم مباريات الجولة الثانية ضمن منافسات الدور الرئيسي بالنسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، المقامة في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.

يصطدم منتخب مصر بمواجهة قوية امام بيلاروسيا العنيدة في السابعة من مساء اليوم الجمعة على صالة استاد القاهرة الرياضي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويسعى منتخب مصر الذي فاز بمباراته الأولى على روسيا في الدور الرئيسي إلي الإقتراب خطوة في مواجهة منتخب بيلاروسيا العنيد الذي خطف تعادلا قاتلا أمام السويد بالجولة الأولى من نفس الدور.

وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" بتعليق خالد خيري.

ويتصدر منتخب السويد المجموعة برصيد 5 نقاط، ثم مصر 4 نقاط، وسلوفينيا 4 نقاط، وروسيا 3 نقاط، وبيلا روسيا نقطتان، مقدونيا بدون نقاط.

وفي نفس التوقيت، يواجه منتخب مقدونيا الشمالية، نظيره الاتحاد الروسي لكرة اليد ضمن مواجهات المجموعة الرابعة على صالة استاد القاهرة الرياضي بينما يلتقي منتخب سلوفينيا مع نظيره السويدي ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لمونديال اليد في تمام التاسعة والنصف مساء على صالة استاد القاهرة.