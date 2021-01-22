شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. دومينيك يتسبب فى خناقة بين جوزيه وحسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب الهدف الذى أحرزه السنغالى دومينيك لاعب الأهلي الأسبق في شباك الزمالك في أزمة بين حسام حسن المدير الفني الأسبق للزمالك، ومانويل جوزيه المدير الفني للأهلي الأسبق.

جاء هدف دومينيك في الوقت القاتل، وكان هدف التعادل في المباراة الشهيرة التي انتهت بالتعادل 2/2، حيث اعترض الجهاز الفني للزمالك على هدف دومينيك بداعى قيام لاعبى الأهلي باستئناف الهجمة وكان لاعب الزمالك مصابا، لتحدث مناوشات بين الأجهزة الفنية للفريقين بعدما توجه حسام حسن وشقيقه إبراهيم إلى مانويل جوزيه وقاما بدفعه ليتحول الملعب إلى حلبة صراع.