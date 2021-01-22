شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم وموعد مباراة مصر والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد اليوم الجمعة لعب مباراة 8 مباريات من بينها مباراة مصر وبيلاروسيا ضمن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر ضمن النسخة 27 من البطولة، وتلعب مصر ضد بيلاروسيا ضمن مونديال كرة اليد اليوم الساعة السابعة من مساء اليوم.

موعد مباراة مصر وبيلاروسيا اليوم



تُقام مباراة مصر وبيلاروسيا في الساعة السابعة من مساء اليوم بصالة استاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبيلاروسيا اليوم



تنقل قناة أون تايم سبورت 1 – On Time Sports 1 مباراة مصر وبيلا روسيا اليوم ضمن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد.

وتخصص تنقل قناة أون تايم سبورت 3 – On Time Sports 3 لنقل باقي مباريات مونديال كرة اليد 2021.

جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم الجمعة

مقدونيا × روسيا – الساعة 4.30 عصرًا بصالة استاد القاهرة.

المغرب × كوريا الجنوبية – الساعة 4.30 عصرًا بالصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

سويسرا × البرتغال – الساعة 4.30 عصرًا بصالة الدكتور حسن مصطفي بـ6 أكتوبر.

مصر × بيلا روسيا – الساعة 7 مساءًا بصالة استاد القاهرة.

فرنسا × ايسلندا – الساعة 7 مساءاً بصالة الدكتور حسن مصطفي بـ6 أكتوبر.

النمسا × تشيلي- الساعة 7 مساءاً بالصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

النرويج × الجزائر- الساعة 9.30 مساءاً بصالة الدكتور حسن مصطفي بـ6 أكتوبر.

سلوفينيا × السويد- الساعة 9.30 مساءاً بصالة استاد القاهرة.

نتائج مباريات كأس العالم لكرة اليد الخميس 21 يناير- مصر 2021

الأرجنتين 28- اليابان 24

بولندا 30- أوروجواي 16

تونس 10- كاب فيردي 0

الكونغو الديمقراطية 32- أنجولا 31

المجر 29- البرازيل 23

كرواتيا 28- البحرين 18

الدنمارك 32 – قطر 23

إسبانيا 32- ألمانيا 28

نتائج مباريات كأس العالم لكرة اليد الأربعاء 20/1/2021 :

مصر 28 – روسيا 23

سلوفينيا 31 – مقدونيا 21

تشيلي 44 – كوريا الجنوبية 33

سويسرا 20 – ايسلندا 18

النمسا 36 – المغرب 22

فرنسا 29 – الجزائر 26

النرويج 29 – البرتغال 28

السويد 26 – بيلا روسيا 26