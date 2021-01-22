شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تأهيل الصليبي يؤجل عودة متولي للأهلي إلى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن موعد عودة محمود متولي مدافع الأهلي سيتأجل حتى يونيو المقبل، رغم أن اللاعب يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي، وأن حالته في تحسن دائم، في ظل المتابعة المتواصلة مع الجهاز الطبي بالأهلي، ومع الدكتور أحمد عبد العزيز، خبير العظام، والذي أجرى له العملية الجراحية في الرباط الصليبي.

وأكد المصدر أن متولي قد يتأخر موعد عودته إلى يونيو القادم، وفقا لبروتوكول علاج الرباط الصليبي، والذي يحتاج 9 أشهر قبل نزول اللاعب الذي خضع لعملية جراحية التدريبات الجماعية لفريق، وهو ما يؤخر عودة متولي للانتظام في تدريبات الأهلي إلى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن متولي أجرى العملية الجراحية منذ قرابة الأربعة شهور ويحتاج قرابة إلى 5 شهور جديدة حتى يكون جاهزا للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، أي أنن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في تدريبات فريقه بدءا من يونيو المقبل أو مطلع يوليو على أقصى تقدير.