شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سموحة يسعى لإنهاء نغمة التعادلات أمام بيراميدز في الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف سموحة نظيره بيراميدز في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للمسابقة بينما فاز بيراميدز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة السابعة للمسابقة.

ويحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما خاض سبعة مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثمانية أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في مثلهم وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

وشدد أحمد سامى المدير الفني لسموحة على لاعبيه ضرورة إنهاء نغمة التعادلات التي تطارد الفريق منذ بداية الموسم لحصد النقاط الثلاث للتقدم في سباق مراكز المسابقة في المقابل وطالب الارجنتينى رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بمواصلة الانتصارات لملاحقة الاهلى والزمالك على قمة الدوري بعد خسارة نقاط مؤثرة في الأسابيع الأولى للمسابقة.

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام بيراميدز مكونا من: "الهانى سليمان، محمد عبد المنعم، رجب نبيل، أحمد جمال، أطهر الطاهر، محمود حليمو، على عزال، محمد كناريا، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام حسن".

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام سموحة مكون من: "شريف إكرامى - طارق طه - أحمد فتحى - أحمد سامى - على جبر- نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراورى - رمضان صبحى - جون أنطوي".