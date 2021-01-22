شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح الناجي الوحيد من هجوم «الريدز» خلال معركة بيرنلي.. وماني تحت المقصلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجمت جماهير ليفربول الإنجليزي، فريقها عقب السقوط أمام بيرنلي بهدف دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الخميس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وكان النصيب الأكبر من هجوم أنصار «الريدز»، السنغالي ساديو ماني، الذي وصفوه بالسيئ، بينما النجم المصري صلاح هو الناجي الوحيد من مقصلة الجماهير الحمراء.

قال مشجع منتمي لفريق ليفربول، صلاح أكثر لاعب حدة في المباراة، ماني كان سيئا طوال المباراة، ولم يفعل أي شيء، لم يسدد حتى على المرمى. وأضاف آخر، صلاح حاول على الأقل اليوم فعل شيء ما. وتابع ثالث، أعتقد أن المدافعين وجدوا طريقة لكيفية الدفاع ضد محمد صلاح، لقد كان دائما يعود للوراء.