شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليابان يرد على «التايمز»: مصممون على إقامة أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان اليوم الجمعة إنه عازم على إقامة أولمبياد طوكيو في موعدها.



وتأتي تصريحات سوجا بعد تقرير صحيفة التايمز البريطانية التي نقلت عن مصدر في التحالف الحاكم قوله إن الحكومة اليابانية اعترفت ضمنيا بأنه يجب إلغاء الألعاب بسبب جائحة فيروس كورونا.



وقال سوجا في البرلمان الياباني إنه سيتعاون مع حكومة طوكيو واللجنة الأولمبية الدولية.