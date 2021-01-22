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رئيس وزراء اليابان يرد على «التايمز»: مصممون على إقامة أولمبياد طوكيو

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رويترز 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان اليوم الجمعة إنه عازم على إقامة أولمبياد طوكيو في موعدها.


وتأتي تصريحات سوجا بعد تقرير صحيفة التايمز البريطانية التي نقلت عن مصدر في التحالف الحاكم قوله إن الحكومة اليابانية اعترفت ضمنيا بأنه يجب إلغاء الألعاب بسبب جائحة فيروس .


وقال سوجا في البرلمان الياباني إنه سيتعاون مع حكومة طوكيو واللجنة الأولمبية الدولية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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