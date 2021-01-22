«بسبب كأس العالم للأندية »..كاف يعلن ـاجيل مباراة الأهلى والمريخ السودانى لتقام يوم 16 فبراير

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء قرار كاف، بتأجيل مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني، لمدة 4 أيام فقط، لتقام يوم 16 فبراير المقبل، بدلًا من إقامتها يوم 12 من الشهر نفسه، نظرًا لانشغال الأهلي بالمشاركة في مونديال الأندية الذي سيقام بالعاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

جديرا بالذكر صعد الأهلي لدور المجموعات، بعد فوزه على سونيديب بطل النيجر، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في مجموع المباراتين بدور الـ32 للبطولة.