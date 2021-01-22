الوضع صعب جداً.. حسام حسن يعلق على ارتفاع إصابات كورونا بين لاعبي الاتحاد

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب الكابتن حسام حسن، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، عن حزنه الشديد لارتفاع إصابات كورونا بين صفوف فريقه.

وقال "حسن" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" أن إجمالي الإصابات بكورونا في الاتحاد السكندري 12 إصابة ، مؤكدا أن هناك اشتباهًا في حالات أخرى.

وأوضح أن نتيجة مسحة الكابتن إبراهيم حسن الأخيرة جاءت سلبية، لكن الطبيب نصحه بالبقاء في المنزل عدة أيام لحين التعافي من الأعراض الصعبة للمرض.

واشار "المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري" إلى أن بعض لاعبي الاتحاد السكندري المصابين بكورونا يعانون من أعراض المرض، مشيرًا إلى أنه من الناحية الفنية سيكون الأمر صعبًا مشاركة المصابين بكورونا بعد 14 يومًا لأنهم سيكونون بحاجة إلى تأهيلهم بدنيًا.