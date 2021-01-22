شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف مباراة المقاولون من أجل بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني ملف مباراته ضد المقاولون العرب، والتى جمعتهما أمس الخميس على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري.

ويبدأ الأهلي الاستعداد لمباراته ضد بيراميدز بالجولة العاشر للدوري، باعتبارها البروفة النهائية للفريق الأحمر قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

نشر الاتحاد الأفريقى " كاف" بيان رسمى : بسبب مشاركة الأهلي (مصر) في كأس العالم للأندية 2020 ، المقرر إقامتها في الفترة ما بين 1 فبراير 2021 إلى 10 فبراير 2021 في قطر ، اتخذ CAF قرارًا بإعادة جدولة مرحلة المجموعات الافتتاحية توتال دوري الأبطال لمباراة الأهلى ضد المريخ السوداني، والتى تم تحديد موعد هذه المباراة مبدئيًا في وقت سابق احد يومى 12/13 فبراير 2021.

وفقًا لذلك ، ستقام هذه المباراة الآن في 16 فبراير 2021 ، في الوقت والمكان اللذين سيتم تأكيدهما في الوقت المناسب.