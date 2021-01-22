شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يحذر دفاع أسوان من خطورة رباعي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر علاء عبد العال المدير الفني لنادي أسوان، مدافعي أبناء الجنوب، من التغافل عن رباعي الزمالك، يوسف أوباما، وإمام عاشور وشيكابالا، وأشرف بن شرقي، خاصة وأنهم يشكلون أبرز عناصر الخطورة في التشكيل الأبيض، لمهارتهم وقدرتهم على التسجيل من التسديدات في حالة غياب الحلول الهجومية.

ويطمح المدير الفني لأسوان، في خطف ولو نقطة ثمينة من الفارس الأبيض، تضمن عدم تلقيه للخسارة الأولى بعد تولي تدريب أسوان خلفاً لسامي الشيشيني، وتدعم موقف أسوان في ترتيب المسابقة المحلية، خاصة وأن تماسيح النيل تلقوا 5 هزائم متتالية قبل أن يتولى عبد العال المسئولية ويتعادل في مباراة الجولة الماضية أمام غزل المحلة.

وأكد علاء عبد العال، أن التعادل مع المحلة بداية جيدة، مضيفاً أن الجهاز الفني أمام مسئولية كبيرة وعمل بدنى وفنى يحتاج إلى صبر وعزيمة، وأشار عبد العال إلى أنه عندما تعود ثقة الفوز ستظهر إمكانات اللاعبين المميزة.

وأضاف مدرب أسوان، أن أهم ما يشغل الجهاز الفني في الوقت الحالي هو صناعة شخصية وأسلوب لعب للفريق، معرباً عن شكره للإدارة التى تسعى لتدعيم الفريق ومشدداً على أن الحديث عن البقاء والهبوط مبكر ومبالغ فيه.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 7 نقاط، حصدها أبناء الجنوب بعد 7 جولات بالدوري، حيث فازوا فى مباراتين وخسروا فى 4 لقاءات متتالية، قبل أن تتم إقالة سامي الشيشينى مدرب أسوان السابق ويأتى علاء عبد العال، ليتعادل أبناء الجنوب فى المباراة الأولى مع عبد العال أمام غزل المحلة.