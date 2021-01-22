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محمد صلاح في خمس جولات داخل البريميرليج.. جفاف تهديفي وأداء مهتز

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل محمد صلاح، نجم ، صيامه التهديفي خلال مواجهة بيرنلي، الخميس، في الممتاز. هداف الدوري الإنجليزي الحالي فشل في هز الشباك في المسابقة للمباراة الخامسة على التوالي، ليبقى رصيده متوقفا عند 13 هدفا.

يحافظ المهاجم المصري على الصدارة رغم عدم تسجيله أي هدف خلال الجولات الخمس الأخيرة، وبالتحديد منذ ثنائيته في شباك كريستال بالاس منذ نحو شهر، حيث لا يزال محافظا على مكانته بفارق هدف وحيد أمام هاري كين وهيونج مين سون، ثنائي توتنهام هوتسبير.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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