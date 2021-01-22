شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح في خمس جولات داخل البريميرليج.. جفاف تهديفي وأداء مهتز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل محمد صلاح، نجم ليفربول، صيامه التهديفي خلال مواجهة بيرنلي، الخميس، في الدوري الإنجليزي الممتاز. هداف الدوري الإنجليزي الحالي فشل في هز الشباك في المسابقة للمباراة الخامسة على التوالي، ليبقى رصيده متوقفا عند 13 هدفا.

يحافظ المهاجم المصري على الصدارة رغم عدم تسجيله أي هدف خلال الجولات الخمس الأخيرة، وبالتحديد منذ ثنائيته في شباك كريستال بالاس منذ نحو شهر، حيث لا يزال محافظا على مكانته بفارق هدف وحيد أمام هاري كين وهيونج مين سون، ثنائي توتنهام هوتسبير.