شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب لغته المسيئة.. الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لمدرب تريزيجيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، توجيه اتهام إلى دين سميث مدرب أستون فيلا، بشأن مزاعم استخدامه لغة مسيئة تجاه الحكم خلال الخسارة 2-صفر أمام مانشستر سيتي أمس الأربعاء، والتي شهدت حصوله على بطاقة حمراء.

وغضب سميث من حكام المباراة بعدما سجل برناردو سيلفا الهدف الأول، عندما عاد زميله رودري من موقف تسلل، قبل أن يخطف الكرة من تايرون مينجز مدافع أستون فيلا ليصنع الهدف.

وأشهر الحكم جون موس البطاقة الحمراء لسميث على خط التماس عندما واصل اعتراضه، وقال مدرب فيلا عقب المباراة إن قرار احتساب الهدف كان هزليا. وقال الاتحاد في بيان: يُزعم أن المدرب استخدم لغة مسيئة أو مهينة تجاه حكم المباراة في الدقيقة 81 من اللقاء.