شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد إذاعة فيلم «سر التاسعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطلق صفحات النادي الأهلي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التاسعة مساء اليوم الجمعة الفيلم الوثائقي «سر التاسعة»، الذي يرصد كواليس وأسرارًا تذاع للمرة الأولى في رحلة تتويج فريق الكرة ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، التي قادته إلى العودة من جديد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

يتضمن فيلم «سر التاسعة» رصد جولات فريق الكرة في رحلاته الخارجية والمعسكرات الداخلية ورحلات الطيران ومحاضرات المدربين قبل وبعد المباريات، بالإضافة إلى أحاديث اللاعبين عقب كل المباريات، وأيضا تفاصيل يكشفها الجهاز الفني واللاعبون للمرة الأولى عن كواليس التتويج بالبطولة الإفريقية.

كان مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وجه الشكر إلى الدكتور مهند مجدي، عضو المجلس، المشرف على الفيلم الوثائقي، وكذلك إدارة الإعلام والقائمين عليها، في ضوء الجهد الكبير الذي بذله فريق العمل لإخراجه بالشكل الذي يليق بقيمة التتويج باللقب الإفريقي الغالي.