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أكرم توفيق يكشف نتيجة مسحته الجديدة

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أكرم توفيق، لاعب وسط الأهلي، عن تعافيه من فيروس ، بعد ثبوت سلبية عينته.

وقال أكرم، عبر حسابه على «إنستجرام»، إن عينته ظهرت سلبية، بعدما قرر ناديه إعادة المسحة، التي خضع لها مع باقي زملائه قبل لقاء المقاولون العرب.

وغاب أكرم عن مواجهة المقاولون، التي فاز بها الأهلي (3-2)، لكنه سيشارك بشكل طبيعي في التدريبات، استعدادا للمباريات المقبلة، بعد تعافيه من كورونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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