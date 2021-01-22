شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيليا يدعم هجومه بقناص نابولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الخميس، عن إبرام صفقة مميزة من الكالتشيو لتدعيم هجومه، في إطار الميركاتو الشتوي الجاري. وقال النادي الواقع في جنوب فرنسا، في بيان رسمي، عبر حسابه على «تويتر»، إنه تعاقد مع مهاجم نابولي الإيطالي، أركاديوش ميليك، على سبيل الإعارة لموسم ونصف، مع خيار الشراء.

وستنعش صفقة المهاجم البولندي خزينة نابولي بـ8 ملايين يورو، مع 4 ملايين أخرى كحوافز، إضافة إلى 20% من عائد بيع اللاعب مستقبلا، في حال شرائه من قبل مارسيليا. وسيرتدي ميليك القميص رقم 19 مع الفريق الفرنسي.