شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقي: الأهلي رفض بواليا قبل انضمامه إلى الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر نادر شوقي، وكيل اللاعبين ومالك شركة إليفين للتسويق الرياضي، مفاجأة كبيرة بشأن صفقة انضمام الزامبي صاحب الأصول الكونغولية والتر بواليا إلى صفوف النادي الأهلي.

أكد نادر شوقي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «لم أتدخل في صفقة انتقال والتر بواليا إلى الأهلي وسبق وعرضته على المارد الأحمر قبل لعبه للجونة ولكنهم رفضوا».

وتابع: «والتر بواليا فضل عرض الأهلي على العديد من العروض الخليجية». وأتم: «الأهلي والجونة حققا الاستفادة المطلوبة من سياسة الإعارات».