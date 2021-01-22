شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يتجه للمحلة لدخول معسكر مغلق لمواجهة الفلاحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى اليوم الجمعة ، فريق الإسماعيلى بقيادة أحمد العجوز استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الثانية والنصف ظهر غداً السبت على ستاد غزل المحلة بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام ، من المقرر أن يخوض الدراويش المران الاخير على ملعبه ثم يعلن العجوز قائمة المباراة التى تتوجه للمحلة لدخول معسكر مغلق والمبيت هناك استعداداً للمباراة.

وعكف احمد العجوز المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى على دراسة مباريات غزل المحلة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفلاحين قبل ملاقاتهم ، ويرغب العجوز فى تحقيق انتصار فى أول مباراة يقودها للدراويش حتى يساهم فى انتشال الفريق الاصفر من عثراته بالفترة الأخيرة.

وتلقى الإسماعيلى خسارة أمام المقاولون العرب بهدف دون رد فى اللقاء الذي جمعهما بإستاد الإسماعيلية والمؤجل من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز، هدف المباراة الوحيد سجله محمد حمدي زكى في منتصف الشوط الأول، وسجل بابل هدفا للإسماعيلى إلا أنه تم إلغائه بداعى التسلل بعد العودة لتقنية الفار.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.

أسدل الستار على الولاية الثالثة لـ"أبو طالب العيسوى" مديراً فنياً للإسماعيلى بعد اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه والاستقرار على تعيين خالد القماش مديراً فنياً للفريق قبل أن يصاب بفيروس كورونا وتسند المسئولية لاحمد العجوز ،وشهدت الولاية الثالثة للعيسوى تلقى ثلاثة هزائم بواقع مباراتين فى الدوري المحلى أمام المقاصة ثم المقاولون العرب بجانب الخروج من البطولة العربية من الدور قبل النهائى بعد الخسارة من الرجاء المغربى بثلاثية دون رد بمراكش.

وإجمالا تولى العيسوى تدريب الإسماعيلى فى 17 مباراة خلال 3 فترات مختلفة، فاز 7 تعادل 6 خسر 4 له 18 هدفًا عليه 16 هدفًا كلين شيت 8 مباريات

وكان مجلس إدارة نادي المقاصة قد أصدر بيانا رسميا أكد فيه رفضه للتفريط في خدمات الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي لتدريب الاسماعيلى، ولا يوجد اي نيه لانتقاله لأي ناد آخر، وأكد مسئولو المقاصة على احترامهم الكامل للنادي الإسماعيلي باعتباره أحد القلاع الرياضية في مصر وفي ظل العلاقات الطبية التي تربط الناديين.