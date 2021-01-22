شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر اليوم استعداداً لمواجهة أسوان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدورى ، والتي ستقام علي استاد بتروسبورت في الخامسة عصرا، حيث يخوض الفريق مرانه الرئيسي في مقر النادي ويتوجه بعدها الي فندق الإقامة.

ويختار البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق 21 لاعبا في قائمة المباراة، علي ان يستبعد لاعبا قبل المباراة في القائمة النهائية، ومن المنتظر ان يعود محمود علاء مدافع الفريق لقائمة مباراة الغد ، حيث غاب عن مباراة الجونة الماضية بسبب حصوله علي الإنذار الثالث في مباراة المصري التي أقيمت في الأسبوع السابع، فيما يظل موقف المغربي حميد أحداد من دخول القائمة والمشاركة في المباراة غامضا في ظل عودته للتدريبات الجماعية منذ يومين فقط عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

ويدرس البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق عودة الثنائي فرجاني ساسي ومصطفي محمد للتشكيل الأساسي لمباراة الغد، عقب فترة من الاستبعاد من المباريات، حيث شارك الثنائي في جزء من مباراة الجونة الماضية بينما غابا عن ما يقرب من 3 مباريات للفريق.

ولا يزال مركز الوسط المدافع هو اللغز المحير لباتشيكو في ظل تألق طارق حامد وامام عاشور وعودة فرجاني ساسي للمشاركة في المباريات، ومن المنتظر ان يحسم باتشيكو قراره في المحاضرة الأخيرة قبل المباراة باشراك لاعبين من الثلاثي .

من ناحية أخرى أكد سالم محمد سالم، وكيل اللاعبين، أن مصطفى محمد لاعب الزمالك له مستقبل فى ظل تألقه وتميزه مع فريقه، لذلك سيصله عروض عاجلا أو آجلا، لذلك عليه أن يترك تفاصيل الرحيل والاحتراف إلى وكيله.

وقال سالم: "مصطفى محمد لاعب كبير لذلك أنصحه أن يركز فى الكورة ويترك موضوع الاحتراف إلى وكيله، فلازم يركز فى شغله فى الملعب، ويسيب المفاوضات لناس تانى تركز فيها".