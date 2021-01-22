اتحاد الكرة يوضح: لماذا تم تخفيف عقوبة الشناوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

علق أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة على قرار تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، بالإيقاف لمباراة واحدة وغرامة 50 ألف بدلا من 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه.

وقال مجاهد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "اللعيب" على "ام بي سي مصر"، إن إدارة المسابقات وصّفت سلوك الشناوي، بأنه سلوك غير رياضي تجاه الحكم، مضيفا: "وفقا للائحة فإن ذلك التوصيف يستلزم عقوبة 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه".

وأضاف: "يتم عرض قرارات اللجان في اجتماع اللجنة لاعتمادها، فنحن متواجدين بشكل يومي مع كافة اللجان في مقر الاتحاد".

وأكمل: "اجتمعنا يوم الأربعاء، وحصلنا على استشارة من لجنة الحكام، ووجهنا سؤالا مباشرًا لوجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، وسكرتير اللحنة عزب حجاج: هل يستوجب ما فعله الشناوي تجاه الحكم عقوبة إدارية".

وأشار إلى أن الثنائي اتفقا على أنه كان لزاما على الحكم إشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب، وهي البطاقة الثانية له، وبالتالي تتحول لبطاقة حمراء ويتم إيقافه مباراة".

واختتم: "لجنة المسابقات أصدرت قرارها قبل أن يُعرض على اتحاد الكرة الذي ارتأى تقليل العقوبة بعد استشارة لجنة الحكام".