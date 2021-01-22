أحمد السيد عن تفويت النحاس لمباراة الأهلي: لو الموضوع صح.. اللعيبة كانت فضحته

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السيد عن تفويت النحاس لمباراة الأهلي: لو الموضوع صح.. اللعيبة كانت فضحته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، على الأنباء التي انتشرت بقيام عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، بتفويت مباراة المقاولون لصالح النادي الأهلي.
وقال أحمد السيد في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «محدش بيحب الأهلي أكتر من نفسه، وده أكل عيشه وأكيد عاوز يكسب علشان سمعته».
وتابع: «لو النحاس متفق مع اللاعبين، أكد ممكن لعيب يتخانق معاه ويطلع يفضحه».
وشدد: «لو مثلا النحاس عاوز يفوت الماتش، ليه كان اتقدم بهدفين وبعد كدة ساب الماتش، فهو كان ممكن يقول للعيب في بداية المباراة أعمل ضربة جزاء للأهلي مثلا ليه هيكسب اتنين ويصعب الموضوع، لذلك كل ما يقال من وحي الخيال».
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