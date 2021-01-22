أحمد السيد: محمد شريف مثل نيمار.. ورفض أوروبا والخليج من أجل الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السيد: محمد شريف مثل نيمار.. ورفض أوروبا والخليج من أجل الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، على ملف تجديد محمد شريف مع النادي الأهلي حتى 2024.
وقال أحمد السيد في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «محمد شريف لاعب كبير ويمكنه اللاعب في أكثر من مركز ويمكنه اللعب في مركز صانع الألعاب أيضًا».
وتابع: «محمد شريف مثل نيمار ويمتلك قدرة كبيرة في اللعب كمهاجم خفي على خط منطقة الجزاء ويتحرك بشكل عرضي في منطقة الجزاء بشكل جيد ومركزه الأساسي ليس رأس حربة ولكنه نجح بها في إنبي مع حلمي طولان».
وشدد: «محمد شريف رفض فلوس من أوروبا والخليج لا يمكن رفضها نهائيًا ولكن هو استمر وجدد في الأهلي بسبب حبه للنادي».
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