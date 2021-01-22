أحمد السيد: الأهلي قادر على هزيمة بايرن ميونيخ لضعف الدوري الألماني

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السيد: الأهلي قادر على هزيمة بايرن ميونيخ لضعف الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، على قدرة النادي الأهلي في الفوز أمام بايرن ميونيخ الألماني في كأس العالم للأندية.
وقال أحمد السيد في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الدحيل فريق قوي وسيكون خصم صعب ولكن الأهلي قادر على تخطي عقبة بايرن ميونيخ أيضًا».
تابع: «الأهلي فريق كبير وبيلاعب بطل أوروبا وبطل الدوري الألماني ولكن الأهلي قادر على الفوز ولكن لو خسر مفيش مشكلة لأن بايرن فريق كبير».
وأتم: «الدوري الألماني دوري ضعيف، هو في كام فريق قوي وباقي الفرق ضعيفة وعادية».
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