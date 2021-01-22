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إعلامي: مقابلة منتظرة بين رئيسيّ الأهلى والزمالك فى الجبلاية

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولي اتحاد الكرة بمساعدة وزارة الشباب والرياضة يخططوا لعقد لقاء يجمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع اللواء عماد عبدالعزيز رئيس نادي الزمالك في أقرب اجتماع لاتحاد الكرة مع مسؤولي أندية الدوري.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه «نمبر وان» على قناة «النهار»، أن ذلك الأمر يأتي من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقة التي تجمع قطبي الكرة المصرية وتخفيف حدة التعصب بين الجماهير.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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