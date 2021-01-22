شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات كأس العالم لكرة اليد.. فوز الأرجنتين وإسبانيا والدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فازت فرق الأرجنتين وبولندا وتونس والكونغو والمجر وكرواتيا والدنمارك وإسبانيا في مبارات اليوم ضمن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم والتى تقوم مصر باستضافة النسخة 27 من البطولة، وكما تم لعب 8 مباريات أمس ضمن بطولة مونديال اليد 2021 فازت فيها 7 منتخبات هي منتخبات مصر وفرنسا والنرويج وتشيلي وسلوفنيا وفرنسا والنمسا بينما تعادل منتخبا السويد وبيلا روسيا.

نتائج مباريات كأس العالم لكرة اليد الخميس 21 يناير- مصر 2021

الأرجنتين 28- اليابان 24 بولندا 30- أوروجواي 16 تونس 10- كاب فيردي 0 الكونغو الديمقراطية 32- أنجولا 31 المجر 29- البرازيل 23 كرواتيا 28- البحرين 18 الدنمارك 32 – قطر 23 إسبانيا 32- ألمانيا 28

نتائج مباريات كأس العالم لكرة اليد الأربعاء 20/1/2021 :

مصر 28 – روسيا 23 سلوفينيا 31 – مقدونيا 21 تشيلي 44 – كوريا الجنوبية 33 سويسرا 20 – ايسلندا 18 النمسا 36 – المغرب 22 فرنسا 29 – الجزائر 26 النرويج 29 – البرتغال 28 السويد 26 – بيلا روسيا 26