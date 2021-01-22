محامي أتشمبونج: الزمالك لم يدفع الغرامة

شكرا لقرائتكم خبر عن محامي أتشمبونج: الزمالك لم يدفع الغرامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف روي، محامي أتشمبونج، لاعب نادي الزمالك سابقًا والداخلية سابقًا، آخر المستجدات بشأن دفع نادي الزمالك الغرامة الموقعة ضد النادي لصالح اللاعب.
أكد محامي أتشمبونج في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الزمالك لم يدفع الغرامة حتى الموعد المحدد ولم يتواصل معنا أحد من أجل إنهاء الأزمة».
وتابع: «لو تواصل معنا أي مسؤول في نادي الزمالك فنحن مستعدون لحل الأزمة بشكل ودي».
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