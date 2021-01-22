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محامي أتشمبونج: الزمالك لم يدفع الغرامة

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف روي، محامي أتشمبونج، لاعب نادي الزمالك سابقًا والداخلية سابقًا، آخر المستجدات بشأن دفع نادي الزمالك الغرامة الموقعة ضد النادي لصالح اللاعب.

أكد محامي أتشمبونج في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الزمالك لم يدفع الغرامة حتى الموعد المحدد ولم يتواصل معنا أحد من أجل إنهاء الأزمة».

وتابع: «لو تواصل معنا أي مسؤول في نادي الزمالك فنحن مستعدون لحل الأزمة بشكل ودي».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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