شكرا لقرائتكم خبر عن محامي أتشمبونج: الزمالك لم يدفع الغرامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف روي، محامي أتشمبونج، لاعب نادي الزمالك سابقًا والداخلية سابقًا، آخر المستجدات بشأن دفع نادي الزمالك الغرامة الموقعة ضد النادي لصالح اللاعب.

أكد محامي أتشمبونج في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الزمالك لم يدفع الغرامة حتى الموعد المحدد ولم يتواصل معنا أحد من أجل إنهاء الأزمة».

وتابع: «لو تواصل معنا أي مسؤول في نادي الزمالك فنحن مستعدون لحل الأزمة بشكل ودي».