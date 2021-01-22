شكرا لقرائتكم خبر عن بونيتش: أوباما أفضل لاعب دربته في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ليونيل بونيتش المدير الفني لسبورتنج لشبونة إن فترة تواجده في الاتحاد السكندري كانت مهمة بالنسبة له موضحًا أنه واجه بعض الصعوبات التي أثرت على مشواره مع النادي السكندري.

وأكد ليونيل بونيتش في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "يوسف أوباما هو أبرز وأهم اللاعبين الذين ضربتهم في الاتحاد السكندري وفي مصر".

وتابع: "أوباما لاعب قادرعلى صناعة الفارق دائمًا ويشكل خطر مستمر على الخصم".